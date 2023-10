"Me siento arrepentido" Juan de Dios Pantoja acepta infidelidad a Kimberly Loaiza

Tras una reciente polémica que involucra a Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, este último finalmente habló sobre la supuesta infidelidad.

Recientemente ha circulado un rumor en redes sociales que envuelve a una de las parejas más populares en redes sociales, luego de que se compartiera un video en el cual se observa a un hombre en la cama de un hotel con tatuajes idénticos a los de Juan de Dios Pantoja.

Aunque en los clips nunca se ve el rostro del hombre, Juan finalmente rompió su silencio y decidió admitir su arrepentimiento y dolor por la situación que actualmente enfrentan.

"Claro que me duele y me siento arrepentido, que suba fotos no significa que no me importe, sólo que si me enfoco en la polémica me voy a hundir en la depresión. Tengo que salir adelante y hacer mejor las cosas".