"Me satanizan": Lupita Jones se defiende de señalamientos de Sofía Aragón

TIJUANA, B.C.- “Yo pido que le bajemos a la enajenación, yo pido que le bajemos a la satanización de Lupita Jones”, pidió la ex Miss Universo Mexicana, luego de las declaraciones de Sofia Aragón, actual Mexicana Universal, quien la señaló de mala jefa.

Jones, quien es la directora del certamen de belleza que hasta la edición pasada tenía los derechos Azteca, donde labora Aragón, comentó en un Instagram en vivo que cada año se le dejan ir con todo tipo de comentarios, que cada quien tiene su verdad, pero ella por ética, no contaría más de lo que debe porque hasta alcohólicas y drogadictas saldrían a relucir.

“He mantenido este proyecto contra reinas ingratas y todo lo que se puedan imaginar, la he mantenido a flote a pesar de no tener (a veces) televisoras, porque a pesar de que existan esas chavas como Sofia Aragón anoche”, refirió la cachanilla, “que se jacten de decir que ellas son las víctimas y son perfectas y ellas dieron todo, no es verdad”.

Frente a su grupo de aspirantes a la corona para este año, Jones señaló que su plataforma les da oportunidad de catapultarlas y que el éxito que cada una tiene es por su empeño y trabajo.

“El primer paso para alcanzar lo que muchas de ellas tienen es gracias a que estuvieron aquí, que no lo quieran reconocer es otra cosa”, consideró.

Quien en 1991 recibiera el reconocimiento mundial, puntualizó que ella sabe de dónde viene y quién es Sofia Aragón, a quien dejó de seguirla en sus redes sociales.

“Se quien es, y a mi no me va a vender sus cuentos baratos de frases encontradas en Google, yo sé quien es, yo se los traumas y las inseguridades con las que llegó, llegaba desgarrándose las venas, arrastrada a la oficina sin bañarse, en depresión total por todo lo que decían de ella en redes sociales”, subrayó Jones.

Aragón quien compartió un video de 30 minutos explicando su postura, reveló que, no es la primera vez que le pasa a una reina de belleza, de no permitirle entregar la corona como fue el caso de la sinaloense Denisse Franco.

”Que tú también entiendas Lupita, que sí, que gracias a ti somos muchas cosas, por que nos das plataforma, crecemos y tenemos más seguridad y más confianza, pero tienes que entender que has logrado lo que has logrado por todas las reinas que han pasado por tu organización”, detalló Aragón.

Quien obtuvo el tercer ligar en Miss Universo 2019, no había alzado la voz como ahora por vergüenza, por tener que solventar muchos gastos de su reinado, cuando a ella no le tocaba.

“Es una mujer manipuladora, fría, calculadora, que siempre te va a decir a quien sea lo que quieres escuchar o lo que ella cree que tu quieres escuchar”, indicó Jones con 30 años al frente del certamen que esta vez se transmitirá por Imagen Televisión.