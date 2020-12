“Me puso el cuerno con Alejandra Guzmán”: Ex pareja de Lanz

LOS ÁNGELES.- Ale Trejo reveló en un chat que Lanz, el nuevo novio de Alejandra Guzmán, le puso el cuerno con la cantante cuando aún mantenían una relación amorosa.

En el programa Chisme No Like, Javier Ceriani, reveló que la mujer quien se hace llamar “Almendra tostada”, subrayó que su ex pareja conoció a la famosa de la dinastía Pinal a través de su hermano Luis Enrique Guzmán.

Expuso que en muchas ocasiones, Alejandra Guzmán le llamó a Lanz, a quien identifican como un empresario inglés, aunque su origen es estadounidense, para que fuera a ayudarle, y al llegar a su casa la encontraba con unas copas encima.

Hoy desperté pensando en muchas cosas. Esta semana terminaron muchas cosas. Y aunque ha sido doloroso, porque las formas en las que te das cuenta de que las personas no son lo que tú pensabas y que lamentablemente juegan con las emociones ajenas sin importar las consecuencias... — Almendra Tostada (@almendratostada) November 20, 2020

Su ex novio, quien se dedica a recaudar fondos para apoyar a médicos durante la pandemia por Covid-19, subrayó, le fue infiel en agosto pasado y quizás la mamá de Frida Sofía no estaba enterada que existía.

Supongo que a él le conviene estar más con ella que al revés. A lo mejor sí se terminan entiendo porque a lo mejor a él lo estable le da flojera, escribió en los mensajes de chat.

Tras darse a conocer el romance entre Lanz y Alejandra Guzmán, Ale Trejo escribió en sus redes sociales que no le preguntaran nada sobre su relación con el supuesto empresario, porque la estaba pasando mal.