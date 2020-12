"Me pusieron con una ropa de la chingada": La vez que Armando Manzanero criticó cómo lo pusieron en la serie de Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO.-Armando Manzanero, el maestro mexicano de la música romántica conocido por “Voy a apagar la luz”, “Somos novios”, “No sé tú” y otros clásicos interpretados por luminarias desde Lucho Gatica y Luis Miguel hasta Frank Sinatra, falleció la madrugada del lunes, informó su manager. Tenía 85 años.

El laureado compositor murió en un hospital en la Ciudad de México por complicaciones renales, dijo la manager, Laura Blum, a The Associated Press.

Estuvo hospitalizado por COVID-19, pero Blum aseguro que ya había superado el virus, aunque tenía problemas de los riñones que no se resolvieron.

Manzanero tuvo una estrecha relación laboral con Luis Miguel, quien el año pasado hizo una serie biográfica donde salía el compositor.

Esto no agradó del todo a Manzanero, quien dijo que no le gustó cómo lo personificaron.

"Lo que me cayó más de lo que hicieron esta vez (en la primera temporada) es que me pusieron con una ropa de la chingada. Pues, no", comentó en su momento Manzanero a los medios. "Yo me visto siempre correctamente porque un día mi papá me dijo: ‘oye, no eres güerito, ni tienes ojos claros, ni eres guapo. Vístete bien".

Por otro lado, declaró que no ve razones por la que debería de seguir saliendo en la serie, pues ya no hay motivos.

“No creo que haga falta más la presencia mía en lo que Luis Miguel haya hecho”, enfatizó. “Indudablemente, una serie de esas es impactante y es penetrante. Y qué bueno, porque mientras más cante Luis Miguel, mejor me va a mí”, comentó a la revista People.

En el 2018, Armando tuvo otro encontronazo con "El Sol", pues no quiso participar en su concierto homenaje, en la zona arqueológica de Chichén Itzá.





Las palabras se enmarcaron en una respuesta que dio Manzanero ante la pregunta de si Luis Miguel participaría.



“Hay gente que no conoce el agradecimiento. No quiero hablar de él, pero pienso que qué pena. Es más fácil que un elefante logre entrar por el ojo de una aguja a que Luis Miguel haga algo por el prójimo", señaló el intérprete ganador del Grammy. "Dejó mal a un señor que es grandioso, como Alejandro Fernández, si hizo eso, ¿qué se puede esperar de él? Se volvió loco”, dijo en aquella ocasión.