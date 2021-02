"Me pegó en el sistema nervioso": Raúl Sandoval supera el covid

TIJUANA, B.C.- Tras superar el Covid 19, del que diera positivo el pasado 10 de enero, el cachanilla Raúl Sandoval, comparte la franca mejoría, y lo mal que la pasó.

“Ya fue el primer día que ya no tuve achaques, me refiero a que andaba mareado, que me temblaban las piernas, ya empecé a ser un poco de ejercicio, ligerito, pero eso ya son buenas noticias”, explicó

Fue a través de su cuenta en Instagram, que el ex Académico, relató los días de su padecimiento, y visiblemente cansado aún, el ánimo era positivo.

Ya me dieron de alta, el gran médico que me estaba atendiendo, me hice mis placas, mis pulmones afortunadamente ya limpiecitos, no tuve, fue una bendición muy grande, porque es lo que regularmente sale dañado en estas situaciones.

Sandoval dijo que el síntoma que más se le reflejo fue en el sistema nervioso, pues traía algo de tristeza, algo que el doctor le dijo era normal, pues en esta enfermedad se experimentan sensaciones que no tiene por qué percibirlas.

“Tal vez como enojo, tristeza, depresión, y hay mucha gente que se tiene que medicar, a mí me pego ahí en el sistema nervioso, de repente sentía sensaciones de esas, pero afortunadamente cuando me explicó el doctor, que era normal, lo deje fluir y drenar”, recalcó.

Comentó que fue la prueba de Covid para verificar que ya estuviera negativo, se las hizo y efectivamente, está libre del bicho.

Ahora, entre sus planes a retomar esta el nuevo sencillo que grabara al lado de Bronco.