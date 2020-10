“Me llamaron ciega muerta de hambre”: Alexandra Beffer es atacada tras señalar a Chabelo por acoso sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- El calvario de Alexandra Beffer, lejos de terminar, ha empeorado. Recientemente la actriz declaró que, hace varios años, Chabelo la había acosado sexualmente, y a raíz de eso, ella ha sido blanco de crueles ataques en redes sociales.

Así lo dio a conocer en “De Primera Mano”, donde, con la voz entrecortada, reveló el bullying que ha sufrido desde que alzó la voz.

A raíz de esto, yo he sido muy atacada, extremadamente atacada, ya que me están diciendo que me quiero colgar de la fama del señor, que me quiero buscar el reflector”, comenzó Alexandra.

Dijo que en ningún momento pretendió denunciar o acusar a Chabelo, sólo compartió un difícil episodio de su pasado.

“A mí me duele de sobremanera como mujer que las leyes sigan sin protegernos porque, de entrada, yo platiqué una desagradable situación que viví cuando era jovencita, mas no estoy acusando ni denunciando”, explicó.

“Sé que ha surgido la duda de por qué lo platico hasta ahora. Bueno pues, simplemente, porque hasta ahora me lo preguntaron”, continuó.

El acoso se habría dado años atrás, cuando Alexandra quiso hacer casting para el programa “La Cuchufleta”, cuyo encargado en las audiciones era Chabelo.

“Cuando yo me entero que hay un casting dije ‘creo que puedo, tengo un currículum y una preparación que me avala’. Llego, pido trabajo y tú como mujer, ¿Cómo te sentirías que te condicionen? ‘Un rapidín y estamos al aire’”, narró.

“Yo no voy a juzgar a nadie, no voy a hablar de nadie, el señor pues tiene su derecho de hacer una propuesta, como dice el dicho popular ‘a ver si el chicle pega’. Él tuvo su derecho de proponerlo y yo tuve mi derecho de negarme”, puntualizó.

Alexandra lamentó profundamente los crueles ataques que ha recibido tras señalar a Chabelo por acoso sexual.

“Me han atacado de una manera cruel, despiadada, ofensiva. Para mí hay sentimientos encontrados. Ya lloré mucho, ya me enojé mucho, ya me indigné mucho, y me duele profundamente porque, con palabras altisonantes en mis redes, me atacan diciéndome que no soy más que una ciega muerta de hambre que se quiere colgar de la fama de este señor, y no es así, porque yo no lo necesito. Ciega, sí soy, muerta de hambre, no. Soy una mujer que lucha día a día por ayudar a mis semejantes”, remató.

Cabe recordar que Alexandra Beffer perdió la vista luego de la muerte de varias células que ocasionaron que sus ojos quedaran inservibles. Pese a haberse sometido a varias operaciones, ninguna pudo salvarla de la ceguera.