"Me la están peleando y a ver quién gana" Eduardo Yáñez habla sobre su juicio contra Tere Anaya

Ciudad de México.- Eduardo Yañez se encuentra en un juicio legal contra Tere Anaya por un inmueble que le había supuestamente estado pagando al fallecido Ernesto Alonso.

El actor afirma que Alonso le prestó su nombre para adquirir el inmueble, si embargo, asegura el departamento es suyo. De acuerdo a sus testimonios, fue por la misma amistad que tenían no existe un documento legal que avale esta información.

Yañez prefirió no tratar nada relacionado a este caso. “Es un tema del que ya no puedo hablar, por razones de que ya está en manos de abogados, y justamente está ahorita la pugna entre las dos partes, que decimos que el departamento es nuestro, las dos partes, entonces ahorita está la pugna fuerte, y no puedo hacer declaraciones al respecto” declaró en El Gordo y La Flaca.

Me la están peleando y a ver quién gana, eso ya es cuestión de más allá y se me ha dicho que ya no hable del tema”

puntualizó.

Abogados de Tere Anaya, albacea de Ernesto Alonso

Los abogados arremeten contra el actor y afirman hasta la fecha no ha presentado pruebas de que su dicho sea verdad. “Eduardo reconoce está situación, que el señor Ernesto Alonso era el propietario, y él dice que en algún momento se lo vendió, le pedimos que si tenía un documento, escrituras, contrato de compraventa, nos lo muestre, dice que no, que fue de palabra”