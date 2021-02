"Me inventaron un rumor que tengo una relación falsa": Cynthia Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO.- Cynthia Rodríguez es una de las conductoras más reconocidas en la televisión mexicana, sin embargo la relación que ha mantenido con Carlos Rivera, vuelve a dar de que hablar y ella aclara las distintas polémicas que ha estado en vuelta en los último meses.

Recientemente Rodríguez se ha convertido en titulares de noticias después de que su ex compañera de La Academia, Toñita confesara que era ella quien frenó su carrera artística en la televisora de Azteca.

.

Por si fuera poco Toñita puso en duda la relación sentimental que ha mantenido con Carlos Rivera, lo que provocó distintos comentarios en redes sociales por parte de los usuarios.

Ante estas declaraciones Cynthia reveló en el podcast de 'La Resolana sin Censura', sobre los supuestos chismes que han dicho sobre su supuesta falsa relación con el cantante.

La conductora reveló que había un rumor de que su relación era bajo contrato, y supuestamente esto era porque deseaba irse a Televisa.

Sin embargo en aquel momento la también cantante se encontraba firmando un contrato con Azteca, es por eso que este tipo de chismes los toma con humor y prefiere reírse de ellos.

Cuando no lo publicas, cuando no compartes mucho, la gente empieza a inventar mil cosas. ¡Que inventen!” dijo la ex académica.