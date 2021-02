"Me hubiera callado": Juan José Origel habla tras su polémica vacunación en EU

CIUDAD DE MÉXICO.- Manifestando que desde hace varios meses estaba encerrado en su casa de León, Guanajuato, por el temor que tenía a contagiarse de Covid-19, Origel explicó que, al llegar como turista a Miami, fue cuando le informaron que podía aplicar para vacunarse.

“Me tocó la suerte”, dijo el conductor para después explicar el proceso que realizó para aplicarse la vacuna, además de destacar que él siempre mostró su documento de turista.

Tras destacar que en ningún momento tuvo alguna reacción contra la vacuna, Juan José fue cuestionado por Raúl Araiza sobre el motivo que lo llevó a realizar la publicación en redes sociales.

“¿Sabes por qué lo hice?... en primer lugar, porque estaba yo muy emocionado, y para que mucha gente que no se atreve, que no quiere recibir la vacuna que vean que yo, no sé… me emocioné muchísimo, a parte por pende&*, también, la verdad, porque sí mejor me hubiera quedado callado, pero fue sin ninguna mala intención”, explicó ‘Pepillo’ Origel.

Ya vacunado!! Gracias #usa que tristeza que mi país no me brindó esa seguridad!!! ����♂️����♂️����♂️����♂️����♂️����♂️����♂️����♂️����♂️����♂️����♂️ pic.twitter.com/W8o5pMeW4X — Juan José Origel (@Pepillo_Origel) January 24, 2021

Al cuestionar a los conductores y espectadores sobre si ellos no hubieran hecho lo mismo que él si tuvieran la oportunidad, el periodista confesó que ahora continúa en espera de que las autoridades sanitarias de ese país lo llamen a terminar con el proceso de vacunación, pues le falta recibir la segunda dosis.

“Estoy esperando que me hablen y que me digan, yo espero en Dios que sí me la pongan, porque ahora que las cosas están cambiando, pero en ese tiempo no pasaba nada, les digo que si tu te formas te la ponen y más bien por la edad”, detalló.

Finalmente, Juan José Origel aseguró que no sabe nada de los rumores que aseguran que será sancionado por las autoridades estadounidenses por aplicarse la vacuna sin ser ciudadano nacionalizado ni residente, por lo que ahora solo espera que sí lo dejen culminar con su tratamiento.