Me hicieron la circuncisión sin avisarme y a los 18 años: Mijares

CIUDAD DE MÉXICO.-José Manuel Mijares contó que aprovecharon una operación de su rodilla para hacerle la circuncisión cuando ya estaba grande.

En 1976, el cantante se sometió a su primera operación de rodilla por un problema que presentó.

Sin embargo, el cantante afirmó a Yordi Rosado que en la intervención le hicieron algo que no estaba programado.

"Cuando me operan la rodilla, a mi mamá se le hizo muy fácil. Cuando desperté y me vi todo rojo y dije qué pasó, y mi mamá me dice: "Ay, ni modo, mijito, aprovechamos porque te la tenías que hacer". Y me la hicieron sin avisarme, a los 18 años".

Agregó:

"Eral tal el dolor de la rodilla que se me olvidó el dolor de la circuncisión ".

Por último recomendó que si alguien se va a hacer que no sea a los 18 años.

Mijares siempre ha padecido de su rodilla, la última operación que se hizo fue en el 2019.

"Ya me han operado tres veces, ya lo que sigue es la prótesis; de hecho, los shows los hago con rodillera, me puedo operar ahorita o en 10 años y mínimo voy tener que estar tres meses tranquilo", contó a TV Notas.