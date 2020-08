"Me he acostumbrado que me digan 'loca' " : Ana Bárbara

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana Barbára ahora en la cuarentena ha estado muy activa en sus redes sociales, y hace un par de horas compartió un divertido video con Lauri García.

En el video se puede ver a la cantante y a la influencer bailando al estilo de un robot pero de una manera más graciosa.

Para la interpéte de "Bandido" considera fundamental distraerse y relajarse en estos tiempos de pandemiay buscar la manera de divertirse.

Nunca tomemos la vida tan relajada, date momentos que te hagan sentir, relajado, relajado, relajado, jaajaja que bonito conocerte mi Lauri García además de simpática, estás preciosa y am la libertad en la que vives, segurto te pasará como a mi, que poco a poco me he acostumabrado que me digan "loca" pero loca feliz" escribió la cantante.