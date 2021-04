Me han querido enemistar con Werever: Escorpión Dorado

El Escorpión Dorado se quitó la máscara ante las cámaras de Yordi Rosado durante una entrevista en la que, ya como Alex Montiel, contó cómo nació en casa de su papá el personaje cuya frase es "peluche en el estuche".

Antes de quitarse la máscara, el Escorpión se echó una entrevista con Yordi en la que muy a su estilo le contestó sobre alguna entrevista que lo hubiera sacado de onda.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"¿Cómo se llamaba el patiño de Adal Ramones?", dijo él, sarcástico, a lo que Yordi contestó: "Me acuerdo de su productor, pero del patiño no".

El Escorpión Dorado le recordó que Rosado no quería ir a la entrevista con él por miedo a que le preguntara de sus criticados libros, cosa que el también locutor no negó.

"Me daba un chingo de miedo ir al principio contigo cuando saqué los libros. Traía mucho rollo de los libros para los adolescentes que había quien estaba de acuerdo y la gente del rollo de la literatura, los más puristas, no estaban de acuerdo y dije 'no mames me va a reventar, en lugar de ir bien les va a ir mal'", dijo el entrevistador.

También contó que ha habido algunas personalidades que lo han intimidado, como Niurka: "(Con) la que sí me sentí acosado un poco fue la Niurka, porque no mamen me metió mano hasta donde ay cabrón", comentó.

Tampoco perdió oportunidad de hablar de Gustavo Adolfo Infante: "Siempre que te sientas mal, googlea Gustavo Adolfo y vas a ver que te va a subir el autoestima, para eso sirven este tipo de personajes".

Alex Montiel, detrás de la máscara de El Escorpión Dorado

Ya como Alex Montiel, le contó al entrevistador que nunca ha existido rivalidad entre él y su hermano el Werevertumorro, como muchos suponen. Fue Gabriel Montiel una de las primeras personalidades populares de Youtube, luego se sumó Alex a esta plataforma, pero con un toque distinto.

"A mi hermano lo amo muy cañón. Toda la vida han querido un poco enemistarnos, incluso los fans, algún admirador mío me dice que le caga lo que hace mi hermano y le gusta lo mío. Otras tantas personas piensan que a lo mejor tenemos rivalidad porque sucede muchas veces entre los hermanos, que terminan rivalizados".

Recordó que él estaba trabajando en televisión cuando su hermano comenzó con el canal y que siempre lo apoyó en lo que pudo, incluso cuando jugó fútbol, y hasta pasó que algún amigo le dijo que él era el primer hermano mayor al que veía orgulloso de su hermano menor.

Montiel también habló de La Lata, su espacio de cine, y de las grandes experiencias que ha tenido conociendo a personalidades como Tom Cruise, con quien viajó en avión; o con Guillermo del Toro, a quien vio firmar autógrafos durante tres horas, pero también contó algunas malas experiencias, como cuando le tocó descubrir que Justin Timberlake era muy apático con la prensa.

En algún momento de la entrevista también habló de la importancia de su esposa y de sus hijos, quienes son parte medular de su vida, pues aseguró que él siempre había querido tener una familia.

"Dana es la mitad de mi vida, y la que ha logrado poder concretar muchos de los sueños que alguna vez pensamos y que hoy son una realidad. No hubiera pasado lo que sucede con el personaje y con mi vida si no estuviera Dana conmigo".