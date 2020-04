“Me estoy volviendo loca”: Laura Flores admite que está harta de la cuarentena

LOS ÁNGELES, California.- La actriz Laura Flores confesó por medio de su cuenta personal de Instagram que está a punto de volverse loca durante la cuarentena.

En un vídeo de un minuto, Flores se burló de sí misma, comparándose con uno de sus perros, diciéndole que solo él la comprendía durante el aislamiento.

“A mi nadie me comprende, ya no puedo más y tengo que confesar mis problemas y yo sé que tu si me vas a entender porque está muy difícil esto de la cuarentena”, le explica a su mascota.

Hércules, un perro de la raza labradoodle, es una de las mascotas que tiene la familia de la actriz.

En forma de burla, la mexicana confesó que su vida es miserable, “de perro” ya que está asilada dentro de su casa para evitar infectarse de coronavirus.