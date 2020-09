''Me drogó y trató de venderme a un proxeneta'', cuenta Mariah Carey sobre su propia hermana

ESTADOS UNIDOS.- La mañana de este domingo se estrenó un nuevo capítulo de ‘The Oprah Conversation’ de Apple TV, donde Mariah Carey estuvo de invitada y reveló algunos detalles impactantes sobre su infancia.

Oprah leyó un extracto del libro de la cantante titulado ‘’The Meaning Of Mariah Carey’’, donde reveló varias experiencias traumáticas que vivió con su hermana cuando era solo una niña.

"Cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con valium, me ofreció una uña del meñique llena de cocaína, me provocó quemaduras de tercer grado y trató de venderme a un proxeneta", escribió Mariah en el libro, que Oprah leyó en voz alta en la entrevista.

Aprovechando el momento, Carey comentó que creía saber cuál había sido la razón por la que sus hermanos estaban ''dañados''.

"Ni siquiera nos conocemos realmente ... no crecimos juntos, pero lo hicimos. Como si estuvieran en sus viajes, cuando llegué al mundo, en mi opinión, ya estaban dañados. Pero de nuevo, yo no estaba allí. Fui arrojada a este mundo y literalmente me sentí como una extraña entre mi propia familia ”, dijo Mariah (a través de ET). “Simplemente crecieron con la experiencia de vivir con un padre negro y una madre blanca juntos como familia y yo vivía en su mayor parte con mi madre, lo que vieron como más fácil, pero en realidad no lo era. Siempre pensaron que mi vida era fácil”, contó.

Mariah dice que ahora se refiere a sus hermanos como su ex hermano y ex hermana. También llama a su madre por su nombre de pila, Patricia, en lugar de "mamá".