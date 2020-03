Me denigras como mujer: Laura Bozzo a Irina Baeva

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego que Irina Baeva, actual pareja del actor Gabriel Soto cancelara una serie de platicas que daría en el marco del Día Internacional de la Mujer en México los días 6, 7 y 8 de marzo, la presentadora Laura Bozzo expuso duras críticas hacía ella durante su participación en el programa “El Gordo y La Flaca”.

En su espacio llamado “Laura opina” dijo que Baeva no es ningún motivo de inspiración para las mujeres y empoderarlas. “Muchas mujeres como yo que hemos luchado y nos hemos roto el lomo en defensa de las causas de la mujeres, no nos sentimos representadas por alguien como tú. No eres inspiración para ninguna”.

“A mi me denigras como mujer” expresó la ex presentadora del famoso programa “Laura en América”.

Consideró que una mujer se debe amar lo suficiente para hacerse respetar y “jamás destruir a una familia”.

Días atrás a través de su cuenta de Instagram, Baeva expresó que le tocó vivir con la cancelación de su ponencia los "prejuicios que discriminar y segregan" con una mezcla de tristeza, coraje y frustración.

“(...)Los organizadores decidieron bajarme del programa y cancelar el acuerdo que teníamos pactado desde hace mes y medio. A través de su directora, Paola Reyner, recibí la desafortunada noticia escudada en que la decisión era porque deseaban mantenerse imparciales y no correr riesgos dentro de su evento, pues deseaban estar alejados de la polémica”.