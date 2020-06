“Me decían becerro”; Ricardo Montaner consuela a concursante sonorense de “La Voz” que sufrió bullying

CIUDAD DE MÉXICO.- Pedro Herrera es un sonorense que nació con una particular voz aguda. Dijo que desde que era niño, lo molestaban por su forma de hablar, al grado de causarle inseguridades. Aunque intentó hablar y cantar como los demás, no pudo hacerlo, pero eso terminaría convirtiéndose en su mayor virtud, pues el joven de 21 años impresionó a los cuatro coaches de “La Voz” que pelearon por tenerlo en su equipo.

Me considero una persona que es bastante insegura, entonces estar aquí y verlos a ustedes y decir esas cosas tan bonitas de mí, de verdad, gracias. He sufrido bullying, por mi tipo de voz, por cómo hablo, en la escuela, por lo general pasa eso”, relató Pedro.

El cantante interpretó “Remolino” y logró que Belinda, Christian Nodal, Ricardo Montaner y María José voltearan sus sillas y se impresionaran de saber que era un hombre el que cantaba y no una mujer como imaginaron.

“El mundo busca algo diferente. Creo que todos tenemos algo especial, pero te pregunto, cómo crees que vas a querer sonar igual a los demás cuando todo el mundo busca algo genuino, original, a partir del día de hoy donde te pares o te cantes es una bendición que llegues aquí. Yo pensé que eras una muchacha”, comentó Christian Nodal.

Ricardo Montaner escuchó la historia de Pedro y se conmovió al escuchar que éste intentó hablar igual que los demás para dejar de sufrir bullying, por lo que el cantante venezolano compartió su propia historia.

“A mí me decían becerro, porque yo tenía voz de becerro (…) Luego como a los 9 años, yo era un gordito y en lugar de llamarme becerro me llamaban chanchito. Yo era un tipo con un complejo de inseguridad, a los 13 años me agarró la hipermetropía y me pusieron unos lentes gruesos. Tenía todas las fichas para ser un perdedor, pero Dios es tan bueno conmigo que a los 14 me puse bello, me puse bonito y ya tuve mi primera novia y canté por primera vez en público”, comentó Ricardo.

Belinda también quiso apoyar al concursante al contarle que ella usó zapatos ortopédicos toda su infancia.

“Yo tenía zapatos ortopédicos y siempre se burlaban de mí. Duré años con esos zapatos y nunca se me arregló y soy feliz caminando como patito, venadito. No importa.

Los cuatro coaches alentaron a Pedro a dejar de tratar de cambiar su voz y abrazar esta virtud. El joven sonorense decidió formar parte del equipo de María José.