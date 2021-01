“Me daba mucha pena contarle a mi familia": Acusa Nath Campos que sufrió abuso sexual por parte del youtuber Rix

CIUDAD DE MÉXICO.-La youtuber Nath Campos publicó un video en YouTube en el que narra su historia de abuso sexual por parte de su entonces amigo y colega de trabajo Rix, quien también se dedica a crear contenido en esta red social.

“Hace unos años viví una situación de abuso y hoy les quiero compartir mi historia. Porque me lo debía y porque se lo debo a todas las que han vivido algo así. Gracias por escucharme”, escribió Campos en su cuenta de Twitter tras liberar el video.

Nath Campos cuenta que el evento sucedió después de una noche de antro, ella explica que había bebido mucho alcohol por lo que sus amigos se ofrecieron a acompañarla de regreso a su casa.

“Llegamos a mi edificio y que Rix, uno de los amigos que venía acompañándome se ofreció a subirme. Yo no podía caminar bien, estaba en un estado bastante pesado”.

Campos explica que después de eso recuerda haber pensado que ya estaba en su departamento y que Rix ya se iba a ir. Ella se metió a su cuarto y se preparó para irse a dormir. Sin embargo, Campos explica que lo siguiente que recuerda es a Rix “haciéndole cosas” mientras dormía.

“No podía mover los brazos ni mover las piernas. No sé si estaba en shock, no sé si estaba muy borracha”, detalla.

Campos narra que al día siguiente despertó y Rix seguía en su casa, ella se alteró, le cuestionó por lo que había pasado esa noche y lo corrió de su casa. Explica que el youtuber le mandó un mensaje después en el que le decía que “no se malvibrara con él” y que fue algo “en lo que ella también participó”.

La youtuber y cantante explicó que recurrió a las personas que consideraba sus amigos más cercanos, pero que no encontró el apoyo que habría esperado. También señala que después del suceso sintió culpa porque pensaba que al haberse emborrachado ella misma “haberse pues en una situación de esa manera”; sin embargo, ahora reconoce que no fue la responsable: “si no puedes salir a beber tranquila y con confianza con tus amigos, ¿con quién sí?”, reflexiona.

Campos también revela que tampoco recibió apoyo por parte de la agencia que la representaba. “Me cayeron muchos veintes de muchas cosas: para empezar que no era algo que les extrañaba a oir (…) y que no supieron reaccionar ante esta situación”.

Tras el suceso, Campos pidió no trabajar más junto a Rix en campañas por lo que se vio en la posición de rechazar múltiples oportunidades de trabajo para evitar encontrarse con él.

Por un tiempo, Campos intentó no darle importancia al suceso, al ver que tanto en su ámbito de trabajo como con sus amigos, nadie reaccionó con la propia dimensión.

“Me daba mucha pena contarle a mi familia, me daba mucha pena contarle a mi hermana, me daba mucha pena decirle a mis papás y me daba mucha pena decirle a mis abuelos”, dijo Campos entre lágrimas, para explicar lo sola y débil que se sintió en aquel tiempo.

Con el tiempo, la youtuber asegura que fue perdiendo amistades, mientras se obligaba a “enterrar” el suceso y sus sentimientos. A lo largo del video, Campos asegura que entiende que no recibió apoyo porque es común que las personas no sepan cómo reaccionar ante casos de abuso sexual.

Por unos meses Campos pudo trabajar con Rix. Fue durante un viaje cuando la paciencia de la youtuber se agotó porque Rix comenzó a "intensearle" a su mamá cuando él estaba ebrio.

"Empezó a decirle que lo llevara a dormir, que lo llevara a su cuarto. Y cuando dijo 'me voy a ir a masturbarme pensando en ti' fue cuando intervinieron las personas que estaban a nuestro alrededor (...) y fue cuando yo dije 'ok, hasta aquí'", relató.

Usuarios de redes sociales han mostrado su apoyo a Nath Campos. También recordaron un video de Rix de 2017 en el que el youtuber habla sobre las primeras impresiones que tuvo al conocer a otros bloggeros. En cuanto habla de Nath Campos, Rix dice que no tuvo “una buena impresión” cuando la conoció en un antro porque estaba muy borracho, “me la estaba intentando agarrar”, dijo, para después agregar que “yo dije 'ella es guapa, me la voy a intentar agarrar a besos'”.