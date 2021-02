"Me da fuerza para darle lo mejor de mí aunque esté agotada": Dulce María

CIUDAD DE MÉXICO.- Dulce María ha estado un poco ausente de los redes sociales debido a que hace un par de meses la actriz se convirtió en madre de su primogénita María Paula, fruto del amor que mantiene con Paco Álvarez.

Por medio de su cuenta Instagram, la ex RBD compartió una fotografía en la que aparece tomando sol mientras toma en sus brazos a su bebé quien apenas tiene dos meses de nacida.

En la publicación la cantante aprovechó para dedicarle un mensaje de amor a su hija, en el que a pesar de que la menor la está levantando muy seguido en las noches, hasta ahora ha sido lo mejor que le ha pasado.

Así amanecimos... y así estamos toda la noche cada dos o 3 horas pero la amo con todo mi ser y cuando más cansada estoy me sonríe y eso me derrite y me da fuerza para darle lo mejor de mí aunque esté agotada #momlife, escribió la actriz.

Los seguidores de Dulce, se hicieron presentes y le hicieron llegar miles de palabras de aliento y de apoyo, incluso algunos usuarios le recomendaron que disfrutara de este proceso como mamá.

En otras fotografías que ha compartido la actriz, dejó en claro que el proyecto más importante que ha hecho en su vida, ha sido su hija, quien se ha encargado de llenar de felicidad su vida.

Hay que recordar que Dulce María no estuvo presente en el reencuentro de RBD supuestamente porque acababa de dar a luz, por lo que no se encontraba en condiciones para estar en un escenario, sin embargo Maite Perroni aclaró que no había a nadie que esperar para el concierto.