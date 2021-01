"Me corriste muy feo", le dice Juan José Origel a Pati Chapoy en Ventaneando y ella contesta "te fuiste como las chachas"

CIUDAD DE MÉXICO.-En el marco del 25 aniversario de Ventanenado estuvo como invitado Juan José Origel al programa, donde le dijo a Pati Chapoy que lo "corrió muy feo" y ella contestó que se fue "como las chachas".

"Te acuerdas cuando tuviste los tamaños para decirme ya me voy a Televisa porque me pagan más, y me chiquean más", le cuestionó Chapoy a Pepillo.

A esto respondió:

"Mira, fue una decisión que la verdad me costó, cuando le tuve que decir a Pati... pero también me corristes bien feo", dijo.

"Lo que pasa es que me habló el señor Alberto Ciurana y me convenció a billetazos", recordó.

Origel aceptó que hay momentos en la vida que se presentan poco y hay que aprovecharlos, porque sino pasan.

"La verdad era una oportunidad que se me estaba dando y no es que no quisiera... pero dije bueno, va a ser mi programa, entonces lo aproveché y me fue muy bien".

Juan José Origel cuenta cómo fue su salida de #Ventaneando y las puertas que se le abrieron después de estar con nosotros. #Ventaneando25Años ��



Por su parte, Pedro Sola le recordó que tras la salida de Pepillo también se fue Carmen Armendariz y se quedaron sin productora.