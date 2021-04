"Me casé con mi amor platónico, Mayrín Villanueva", revela Eduardo Santamarina.

CIUDAD DE MÉXICO. – En entrevista con Yordi Rosado, el actor Eduardo Santamarina reveló los proyectos en dónde más ha disfrutado trabajar, nombrando la telenovela “Ni contigo, ni sin ti” como su favorita, donde interpretó a una persona con discapacidad visual. También confesó que trabajar en “Yo soy Juan Querendón” le dio la oportunidad de conocer a Mayrín Villanueva, actriz con quien lleva casado 12 años.



El conductor hizo hincapié en sus proyectos anteriores, donde tuvo una relación con su coestrella Itatí Cantoral, con quien tuvo hijos gemelos antes de conocer a su actual esposa, confesando que tiene una excelente relación con su exmujer a pesar de tener un divorcio complicado y pasar por problemas con la custodia de sus hijos.

Posteriormente, Yordi Rosado recordó su noviazgo con Susana González, con quien tuvo una de sus relaciones más largas, añadiendo que no hablarían de sus demás novias ya que “unas están casadas, otras divorciadas y por respeto no hablaré de eso”, comentó el actor.



Comentado que al trabajar con tantos actores ha hecho grandes amistades, “a sido positivo ver como hemos madurado los dos, la familia que hemos formado, ver cómo van por buen camino. Les deseas el bien ya que compartiste mucho con ellos”.



Yordi sacó el tema de Mayrín Villanueva y cómo Santamarina se enamoró de la actriz.



Yo le cantaba la de “Lastima que seas ajena” como mensaje subliminal, me gustaba”, confesó el actor, revelando que siempre fue respetuoso ya que ella estaba en una relación, aunque las revistas aseguraban que tenían un romance, a lo que el actor confesó que fue hasta el final de la grabación de “Yo soy Juan Querendón” que surgió el amor entre ellos.



El actor reveló que se casaron cuando ella estaba embarazada, pero dejó en claro que esa no fue la razón, “nos casamos porque dijimos por supuesto, es momento”.



El actor reveló que fue complicado empezar su relación, ya que Mayrín acababa de divorciarse, revelando que el siempre estuvo a su lado, apoyándola en los momentos difíciles de su ex matrimonio con Jorge Poza.



Ante esto, Yordi le preguntó como era su convivencia con Jorge, revelando que al encontrarse, sus pláticas son “muy diplomáticas”, sin guardar alguna rivalidad, puesto que “el rollo era entre ellos dos”, y en una relación nadie tiene la culpa de que llegue a su fin, confesando que no se sentía culpable de cómo acabaron las cosas entre Villanueva y Poza.



La entrevista procedió con el tema de los hijos, ya que tanto Santamarina como Mayrín tenían hijos de sus matrimonios pasados, además, ahora tenían una hija en común, Julia.



“Ya cuando se divorciaron, buscamos un hogar, conseguimos una casa donde empezamos de cero nuestra relación, con nuestros hijos acompañándonos. Ellos hicieron click muy rápido, se acoplaron muy bien”, reveló el actor, refiriéndose a la buena relación que llevan los hijos de ambos.



Con esa declaración, el conductor hizo la interrogante de cómo era criar a hijos que no son tuyos, “¿Cómo padrastro debe ser complicado? No les quieres llamar la atención, no quiero regañarlos”.



A lo que el actor confesó que el considera que todos son sus hijos, “Con Romina y Sebastián (hijos de Villanueva y Poza), ellos tienen a su mamá y su papá, yo no soy su papá, me costó entenderlo algunos años, pero yo me mantengo al margen, y es igual con Mayrín y los gemelos”, confesó Santamarina.



Revelando que sus gemelos viven con su madre, Itatí Cantoral, contando que su hijo Roberto no vive en el país, “Se empiezan a ir, Mayrín me enseñó que no debía ser tan estricto con mis hijos”, ya que el actor señala que solía enojarse por el desorden o las travesuras que hacían.

Los hijos gemelos de Eduardo Santamarina.

“El día que ya no esté ese juguete ahí, lo vas a extrañar”, contó Santamarina, dándole la razón a su esposa. “Que lección me dio mi vieja”, finalizó el actor.