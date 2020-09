“Me cansé de pelear”: Cardi B habla de su divorcio

ESTADOS UNIDOS.- Cardi B está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida, pues recientemente se dio a conocer que la rapera le pidió el divorcio al cantante Offset tras varias infidelidades de su parte.



En una transmisión en vivo en Instagram, la intérprete de “WAP” decidió terminar con las especulaciones de su estado de ánimo y se mostró firme con esta decisión.



“Quería que todos supieran que no he derramado ni una lágrima”, comenzó la transmisión, antes de hablar sobre los motivos que la orillaron a pedir el divorcio.



“Me cansé de discutir. Me cansé de no ver las cosas cara a cara. Cuando sientes que ya no es lo mismo, antes de que te engañen, prefiero irme”, comentó la cantante.



"No pasó nada loco fuera de este mundo, a veces la gente realmente se distancia. He estado con este hombre durante cuatro años. Tengo una hija con este hombre, tengo un hogar con este hombre... a veces simplemente estás cansado de las discusiones y la acumulación. Te cansas a veces y antes de que pase algo te vas”, explicó.

Cardi destacó que las peleas constantes con su marido llegaron a cansarla a tal punto de que se dio cuenta de que su actitud tóxica la estaban lastimando.



“He estado con este hombre durante cuatro años. Tengo un hijo con este hombre, tengo un hogar con este hombre... a veces simplemente estás cansado de las discusiones y la acumulación. Te cansas a veces y antes de que pase algo te vas”, relató.



“Cada vez que este tipo ha estado tan loco, tan jodido y llega a los medios, siempre estoy llorando, siempre triste porque no me gusta ese tipo de m%erda”.



Aunque se sabe que Offset fue infiel a la intérprete de “I Like It” en múltiples ocasiones, esa no sería la razón por la que le pidió el divorcio o porque esté esperando otro hijo con alguien más.



“La razón de mi divorcio no es porque nada de esa m&erda que haya pasado antes. No es porque me haya engañado. Estoy viendo a la gente ser como, ‘Oh, tiene un bebé en camino’. Esa es una maldita mentira total. Es la segunda vez que la gente está tratando de volver a poner bebés aquí. No, eso es una tontería”, afirmó.