"Me alimentaré de  cucarachas" dice Bruno Bichir tras pasar crisis en teatro mexicano

MÉXICO.- El mundo del entretenimiento ha sido uno de los más golpeados con la llegada de la pandemia, la industria del teatro ha tenido grandes perdidas en México en estos meses y de ello plática Bruno Bichir en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Sin duda las carencias económicas no se han hecho esperar entre los actores, maquillistas, tramoyistas, iluminadores y todo el personal que trabaja para producir teatro. "Claro que a todos nos ha pegado, raciono las comidas, un pollo lo divido en dos, una pechuga la divido en dos, una lata de atún que me dure todo el día", platica Bruno Bichir sobre la situación actual por la que atraviesa al estar cerrados los teatros en CDMX desde hace varios meses.

"Como papa, la papa salvó a Europa y a los marineros, entonces como mucha papa. Como lo que haya, y si tengo que comer, me alimentaré de pasto y si no hay pasto, me alimentaré de cucarachas, y así estamos", declaró el menor de los hermanos Bichir.

Reconoce Bruno Bichir que han afrontado momentos muy difíciles como actores, pero la esperanza no la pierden y continuan en la lucha. "En un momento así. Creo que no nos debe dar pena, ni vergüenza, ni asombro, asombro nos daría que no nos damos cuenta que estamos en esas", expresó el actor mexicano.

¿Cómo vas a conocer a alguien?

El actor platica que iniciar una relación durante pandemia tiene sus limitaciones, habrá que implementar nuevas técnicas y le preocupa el sentimiento pueda quedar en el olvido, "Con todo respeto deberíamos estar más preocupados por cómo nos vamos a enamorar, que de cualquier otra cosa", dijo Bichir.

"Yo no me preocupo por mi, me preocupo por como se va a enamorar la humanidad ahora, van a hacer pactos suicidas, ya si nos da el virus nos morimos o qué ¿cómo vas a conocer a alguien? por sus ojos, por sus chistes, porque te cae bien. Entonces ya vas a decir 'Orale, nos metemos en cuarentena'", afirmó Bruno Bichir.