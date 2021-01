"Me agarró del cuello, me levantó del piso y me metió en su camioneta": El día que Dalilah Polanco estuvo a punto de ser abusada

CIUDAD DE MÉXCIO.-Dalilah Polanco contó a Yordi Rosado una aterradora vivencia en la que dice "sintió que iba a morir".

"Era la presentación de una novela. Había prensa, compañeros actores y actrices. Yo estaba viviendo una escena terrible en la mesa donde yo estaba. Traté de irme, me agarró del cuello, me levantó del piso y me metió en su camioneta", comentó.

Agregó:

"Sí fue de susto, bendito sea Dios no pasó. Sí hubo moretes y maltrato, porque sí hubo violencia física a la hora de intentar lo que quería, pero no sucedió".

Polanco afirma que logró liberarse cuando le dijo que era responsable de su amiga que estaba muy borracha.

"Soy responsable de ella, le dije, por favor déjame manejar yo su camioneta y te sigo a donde tú me digas, pero no quería, ya traía cosas en la mente conmigo. Entonces no quiso, y tuve que tocarlo suavemente para lograr calmarlo".

"Con un asco tuve que seducir al hombre porque tenía miedo de mi vida. Entonces se orilló y yo me subí a otra camioneta. Metió la manó y me agarró fuertemente del cuello y me dijo: si te me pierdes te voy a encontrar, y yo le besé las manos y le dije que se quedara tranquilo, que lo iba a seguir".

La actriz dice que ella no tuvo otra opción que acelerar e irse a casa de su amiga, temiendo lo peor.

"Iba mal, muy mal. Ahorita lo cuento, pero en ese momento fue terrible, sentí que me iba a matar".

Dalilah no dijo el nombre de la persona, pero señaló que era casado y que tenía fama de ser muy agresivo.

"Él es una figura pública, y yo ya era famosa, estaba casada con Sergio Catalán", dijo.