Mayeli Alonso reacciona al tatuaje de Belinda en el brazo de Lupillo

LOS ÁNGELES, California.- Hace algunas semanas había comenzado el rumor de que Lupillo había tatuado la cara de Belinda en su brazo, pero fue hasta hace unos días que una foto, de dicho tatuaje, se hiciera viral.

Mayeli Alonso, ex esposa del cantante, fue entrevistada para el programa de ‘El Gordo y La Flaca’ en donde se le cuestionó sobre el tatuaje que este lleva sobre su brazo del rostro de Belinda, con quien además se le ha relacionado sentimentalmente.

‘‘No me interesa, no tengo respuesta para eso porque no me interesa, que se tatue lo que quiera", aclaró Mayeli.

Cabe señalar que no es la primera vez que se le hace este tipo de pregunta, pues en otra ocasión ya se le había preguntado sobre el tatuaje que se había hecho de su entonces pareja, Sherry Arrollo.

‘‘A él le encanta hacerse tatuajes, al rato va a tener la mano llena de tatuajes de las mujeres con las que está", comentó.

Lupillo y Belinda han negado una relación, sin embargo han salido a la luz videos y fotos que los relacionan muy de cerca.

