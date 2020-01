¿Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, embarazada de Jesús Mendoza por eso recibió anillo de compromiso?

LOS ÁNGELES.-Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera, estaría embrazada y por eso anunciaría que está comprometida con Jesús Mendoza, reveló el medio Chisme No Like.

“Última Hora! Mayeli Alonso embarazada!! Después de la foto que se le ve con un anillo de compromiso se está hablando de un supuesto embarazo”, dio a conocer el programa.

Asimismo, colocaron unas capturas de pantalla en la que se leía:

Oyes me pasaron un chismesote. Que mayeli Alonso está embarazada pero no quiere soltarlo porque todavía no llega a los tres meses, por eso lo del anuncio del compromiso”.

Recientemente Alonso aclaró a Telemundo sobre su relación con Jesús Mendoza.

Mayeli se sinceró y confirmó que sí recibió el anillo de compromiso y detalló:

“Sí, fue una de las mejores navidades, porque tuve un momento muy especial. Estuve con mis niños y pude estar con Jesús y la gente que está muy cercana a mí”.

Sin embargo, negó que esté esperando bebé.

“A ver, ¿tú crees se ve que estoy esperando bebé? Pues no, todavía no, pues ojalá en un futuro. Yo no soy muy fácil de quedar embarazada, siempre he tenido problemas, pero espero en Dios y en un futuro pueda volver a tener un bebé”.