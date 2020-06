Mayeli Alonso desmiente que su hija se vaya a lanzar como cantante

LOS ÁNGELES, California. - La tarde del pasado jueves trascendió la noticia de que Mayeli Alonso estaba por estrenar su propia compañía discográfica, llamada “ALO Music Group”, y que lo haría con un tema de su hija, Karizma, hija también de Lupillo Rivera.

Sin embargo, muchos llegaron a creer, incluso el propio Lupillo, que la joven se lanzaría como cantante, sin embargo, Mayeli aclaró la situación asegurando que se trata solamente de un tema para su línea de maquillaje.

‘’Lo de Lupita es nada más como la canción que ella lanzará para su línea de maquillaje, no es que ella se vaya a lanzar como cantante y vaya a hacer fechas y todo eso, no, ella está todavía muy chiquita para eso pero si es como, pues es un proyecto musical pero no es así como que yo la voy a lanzar de cantante o que ella va a cantar y se va a dedicar a eso, no, lo va hacer para su proyecto de maquillaje, y ya después de los 18 si ella quiere pues puede cantar’’, aseguró Mayeli Alonso para Chamonic.

Cabe señalar que la joven cuenta con su propia línea de maquillaje llamado ‘Karizma Rivera’ con el que comenzó a trabajar desde a mediados del 2019.