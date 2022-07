Mayela asegura que Enrique Guzmán no le permite ver a su hijo.

Ciudad de México.- La ex pareja de Enrique Guzmán, Mayela en compañia de su abogada, fueron al programa De Primera Mano para denunciar que el famoso no le permitía ver a su hijo Apolo.

"Hace una semana y media que no puedo hablar con mi hijo, no lo puedo ver, él no me ha escuchado tampoco. Va a cumplir 3 años en agosto”, afirmó.

“Es cuando él quiere, cuando quiere me lo deja ver, cuando no, no, y ahorita realmente ya no me lo deja ver […] Yo creo que él porque es de una familia poderosa piensa que no va a pasar nada, pero hay leyes”, declaró.

“Desde el 2011 (somos pareja), no habíamos vivido juntos hasta que yo salí embarazada, justo mis papás murieron y ese mismo día me enteré que estaba embarazada, entonces me fui a vivir a su casa. Nunca ha habido violencia, yo también me empecé a volver más histérica, él también empezó, pues así, como todas las parejas cuando se pelean”,comentó.