Mayela Laguna reacciona a los audios donde arremete contra la familia Guzmán

Ciudad de México.- La esposa de Luis Enrique Guzmán, Mayela Laguna habló después de que se difundieran algunos audios donde hablaba mal de su marido y la familia Guzmán.

A mi hace unos meses me extorsionaron con sacar información mía íntima, ya que me hackearon mi celular, y me extorsionaron y no hice caso y dije ‘haz lo que quieras’, y creo que son estos audios... si en algún momento hablé mal de mi marido, o de la familia Guzmán, fue en algún momento de vulnerabilidad, que le conté a alguna amiga, como todos en esta vida hablamos de lo que nos pasa”.