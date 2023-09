Mayela Laguna, deja atrás polémica con Luis Enrique Guzmán y se convierte en chofer de aplicación

Hermosillo, Sonora. - En medio de los desafíos que enfrenta, Mayela Laguna, quien fuera pareja del reconocido artista Luis Enrique Guzmán, con quién ha tenido sus roces recientemente sobre la paternidad con su hijo, esta vez ha decidido tomar las riendas de su vida y ha compartido noticias a través de sus redes sociales.

En una publicación sincera, Mayela compartió su determinación para superar los obstáculos y seguir adelante.

"A pesar del duro momento por el que estoy pasando, no me dejaré vencer. ¡Hoy me complace anunciar que he conseguido un nuevo trabajo!", expresó en su mensaje.