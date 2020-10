Max Ehrich, ex prometido de Demi Lovato, asegura estar cansado del acoso en redes sociales

ESTADOS UNIDOS.- El ex prometido de Demi Lovato, Max Ehrich, parece no estar pasando por el mejor de los momentos, pues asegura que no ha hablado con la cantante y que está cansado del constante acoso por parte de usuarios de redes sociales.

Según información de TMZ, el famoso contó a uno de sus fotógrafos que no le molesta su nueva canción sobre su separación, pero lo que realmente está acabando con su paciencia son los trolls de las redes sociales.

Cabe señalar que Demi estaba frustrada porque su ex se volvía loco por su separación, Max de alguna manera comparó a Demi y su separación con Jeffrey Epstein, y filtró su nueva canción de separación, "Still Have Me".

Por su parte, Max dice que las personas en sus menciones deben retroceder y dejar de acosarlo, porque no saben qué sucedió entre él y Demi.

A pesar de recibir el trato silencioso de Demi, el actor de "Young and the Restless" señala que quiere lo mejor para Demi y espera que la gente pueda darles privacidad.