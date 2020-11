Max Ehrich asegura que Demi Lovato está utilizando su ruptura como ''influencia''

ESTADOS UNIDOS.- Parece ser que Max Ehrich, ex-prometido de Demi Lovato, piensa que la cantante está utilizando su ruptura como "influencia".

Lovato, de 28 años, mostró su nuevo look en Instagram, que su ex prometido tomó como una señal al azar para señalarla por hacer una broma sobre no estar comprometida durante los People's Choice Awards el domingo por la noche.

"Aprovechar nuestra ruptura para tener influencia en la PCA no está bien“, escribió en un comentario el jueves por la noche. “Deja de hablar de mí en la entrega de premios. Gracias."

La ironía de los comentarios del actor de 29 años de “El joven y el inquieto” no pasó desapercibida para nadie, especialmente para los fanáticos de Lovato, quienes le recordaron sus acciones, que incluyen regresar a la playa donde se propuso llorar frente a un paparazzi, suplicando públicamente por su atención en las redes sociales y besando a la cantante Mariah Angeliq frente a más cámaras.

Mientras tanto, Lovato, ha pasado su tiempo lanzando nueva música, presentando premios y siguiendo con su vida.