Mauricio Ochmann y Omar Chaparro defienden a Eugenio Derbez por críticas de Blanca Guerra

Ciudad de México.- Tras las críticas de Blanca Guerra contra Eugenio Derbez por su trabajo en la película ''No se aceptan devoluciones'' Omar Chaparro y Mauricio Ochmann defendieron al actor.

Durante la conferencia de la película ''¿Y cómo es él?'' Ochamnn habló del tema y expresó que comprende a Derbez porque ha estado en esa situación anteriormente.

Hablamos Omar y yo hace ratito, que siempre la gente es como ‘¡ay, otra película!’, y es como si le dijera, no sé, a un doctor, ¡ay, otra cirugía doctor!, ¡ay, ya se va a meter otra vez al quirófano doctor!, es como, pues sí, es nuestra profesión, nos encanta, nos apasiona, creo que géneros hay muchos, creo que tener la oportunidad como actores de hacer teatro, cine, televisión, está increíble ¿no?”

Manifestó Ochmann.

Omar Chaparro defiende a Derbez

A su vez, Chaparro recalcó qué Derbez además de ser inteligente es muy trabajador, y por eso ha logrado gran éxito en la Meca del Cine. “Eugenio es infinitamente talentoso, y todos lo sabemos, pero es mucho más disciplinado que talentoso, y constante y perseverante, y perfeccionista, y eso es por lo que él está donde está ahora”.

Debido a que la cinta que promocionan Omar y Mauricio habla sobre la infidelidad, los actores confesaron su postura al respecto, y mientras uno admite haber estado de ambos lados de la moneda, el otro aseguró siempre haber sido honesto en sus relaciones sentimentales.

“Yo he estado en los dos lados, he sido víctima y victimario de la infidelidad, en toda mi vida, pero es muy doloroso tanto estar haciendo de víctima o victimario”, dijo Chaparro.

Finalmente, Mauricio aseguró: “O sea, yo creo que ya cuando una relación ya está desgastada o tal, antes de hacerse daño, o sea, yo creo soy más como decía ‘El diablito’, soy más de hablarlo, son cosas que no me gustaría hacer y no me gustaría que me hicieran”.