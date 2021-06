Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, una historia de amor... ¿fallida?

Al parecer el actor mexicano Mauricio Ochmann ha dado vuelta a la página en su vida personal, al compartir en su cuenta de Instagram una imagen al lado de la modelo Paulina Burrola, pero su nombre siempre estará ligado al de Aislinn Derbez, con quien procreó a su segunda hija Kailani.

Mauricio y Aislinn se conocieron en el 2014 mientras rodaban la película "A la mala" (2014), pero su encuentro no pasó a más hasta que terminaron este proyecto, momento en que el protagonista de la serie "El Chema" decidió invitarla a salir, ya que la hija de Eugenio Derbez lo había cautivado y quería conocerla más.

De esta manera los actores comenzaron una amistad. Mauricio se tomó un tiempo para realizar un viaje, pero al volver a México le declaró su amor a Aislinn mientras él iba manejando el automóvil en el que paseaban, detalle que se le hizo muy romántico a ella.

Pero la declaración formal llegó un mes después, cuando durante un viaje por carretera de México a Miami, exactamente en Nueva Orleans, Ochmann le pidió a la actriz que fuera su novia nuevamente, era el 28 de mayo de 2014.

Durante dos años se volvieron inseparables, realizando viajes y pasando temporadas en casa de Eugenio en Los Ángeles, donde tiempo después se mudarían a vivir juntos, logrando que Mauricio se integrara de manera casi inmediata a la familia de su entonces novia, incluso en algunas ocasiones cuidaron a la pequeña Aitana.

Mauricio Ochmann le entrega el anillo a Aislinn

En noviembre de 2015, un día antes de que Ochmann celebrara su cumpleaños número 38, que decidió pedirle a Aislinn que se convirtiera en su esposa, pero de una manera muy particular, escondiendo la sortija en un postre.

La boda se realizó justo el día en que cumplieron dos años de novios, 28 de mayo de 2016, pero todo se llevó a cabo de la manera más discreta posible en el Hostal de la Luz, en Tepoztlán, Morelos. Ahí rodeados de su familia y los amigos más íntimos, en una ceremonia espiritual, se dieron el sí quiero.

La luna de miel fue un viaje largo alrededor del mundo, momentos que compartieron con sus fans por medio de sus redes sociales. Fue en septiembre de 2017 cuando los actores anunciaron que su familia tendría un integrante más, un bebé venía en camino.

"Está siendo un viaje muy especial en nuestras vidas, y como no se podrá ocultar más porque el bebe está creciendo rapidísimo, quisimos que lo supieran por nosotros primero. Es algo muy íntimo y especial que queremos disfrutar en familia", escribió Ochmann en su cuenta de Instagram, acompañando su mensaje con una fotografía de ellos en una montaña y en el vientre de Aislinn había la imagen de un corazón.

Fue el 25 de febrero de 2018 cuando llegó al mundo la pequeña Kailani.

"Bienvenida Kailani, este viaje a Hawái hace 9 meses nos cambió la vida y por eso te escogimos un nombre hawaiano. ¡Te Amamos!", fue como Aislinn dio la bienvenida a su hija en sus redes sociales.

Siendo unos padres aventureros, Muricio y Aislinn constantemente compartían sus viajes para hacer senderismo con la bebé en brazos, algo que fue muy criticado incluso por sus fans, pero ellos decidieron no responder a las críticas.

Marruecos, la punta que "quebró el amor"

No todo era miel sobre hojuelas, ya que al estrenarse la primera temporada de la serie "De viaje con los Derbez", en octubre de 2019, la pareja tuvo algunos desencuentros y para el mes de noviembre de ese mismo año ya estaba separada, pero no lo hicieron público con el fin de arreglar las cosas, sin embargo no hubo éxito, ya estaba roto algo.

"Lo más común es estirar la cuerda hasta que se rompa. Y cuando eso pasa se quiebran cosas que se vuelven irreparables. Nunca nos permitiremos llegar ahí. Por eso decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y terminar la relación de pareja. Retomar la individualidad para investigar que? esta? pasando, dar espacio a sanar, reconstruir, transformar. Y en esa reconstrucción estamos abiertos a lo que pueda suceder", se lee en el comunicado que Aislinn publicó en su cuenta de Instagram, anunciado su separación en marzo del año pasado, poniendo fin de esta manera a la historia de amor que comenzó seis años atrás.

Fue en octubre cuando al fin Aislinn decidió responder a la demanda de divorcio de Ochmann, poniendo ahora sí punto final a su relación como pareja, porque hasta el momento siguen llevando una relación cordial por el bien de su hija.

En esas fechas también se habló de un romance de Aislinn con el fotógrafo Jesh de Rox, a quien conoció en un centro de meditación en Los Ángeles y que compartió una imagen de ella recostada sobre flores, con un revelador mensaje.

"Rápidamente aprendí a ponerme celoso de las flores, de los ex, de las horas en que dormía y otras cosas igualmente ridículas... lo que sabía es que ella me miraba de esa manera y que yo no sabía cómo mirarme de esa manera", escribió Rox.

Aunque Derbez lo felicitó en su cumpleaños y él comentaba fotografías de la actriz, al final ella desmintió su romance y tomó distancia de esta amistad.

Fue en la segunda temporada de la serie "De viaje con los Derbez", que la nieta de Silvia Derbez le confesó a Alessandra Rosaldo que había sido Mauricio quien había le pidió el divorcio y que a pesar de todo lo que sufrió por dejarlo ir, le dio en esa acción la prueba de amor más grande.