Mauricio Ochmann solicita el divorcio con Aislinn Derbez por ''diferencias irreconciliables''

LOS ÁNGELES, California.- Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann han dejado enterradas las intenciones de rescatar su matrimonio luego de que se diera a conocer que el famoso solicitó el divorcio en una corte de Los Ángeles por 'diferencias irreconciliables’.

Cabe señalar que muchos de sus fanáticos y seguidores aún creían que un regreso podría ser factible, pues la ex pareja, cuando dio el anuncio de su separación, señalaron que tenían la intención de rescatar su matrimonio, no obstante, también fueron sinceros al decir que de no funcionar, harían el proceso de divorcio formalmente.

A esto se le suma la reciente publicación que hizo Aislinn donde informaba que ya no vivían más juntos, en ella le explicaban a Kailani que ‘’papi ya no viviría en la misma casa’’.

La solicitud de divorcio, fue presentada en el programa 'Suelta la Sopa', en donde dos detalles llaman la atención: Mauricio solicita formalmente el divorcio argumentando “diferencias irreconciliables” y además asegura la relación con Aislinn se fracturó desde el pasado 10 de diciembre de 2019, es decir tres meses antes de que ellos lo anunciaran en sus redes sociales.

De igual forma Mauricio solicitó la custodia compartida de Kailani, su pequeña hija de dos años. En cuanto a los bienes el actor pidió que se hiciera en forma equitativa.