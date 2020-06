Mauricio Ochmann revela que lo atormentó un diagnóstico médico falso por muchos años

ESTADOS UNIDOS.- Mauricio Ochmann sigue siendo noticia, casi todos los días da tela de donde cortar, desde su separación con Aislinn Derbez, sus nuevos proyectos y ahora sobre su salud.

El actor comentó que hace unos años se sometió a un estudio médico donde le diagnosticaron una anomalía en un pulmón, supuestamente tenía uno más grande que el otro.

“La verdad es que una vez me pasó algo muy extremo y viví muchos años en el engaño. Me tomaron una tomografía después de una crisis respiratoria que tuve y me salió que tenía un pulmón más chiquito que el otro”, comentó en entrevista.

Al pasar los años, Ochmann asimiló y aprendió a vivir con esa información, pero tiempo después sufrió un accidente, del cual le hicieron otros análisis y resultó que no había nada extraño en su cuerpo.

“Después tuve un accidente en moto, muy leve, pero igual me tomaron tomografías de todos lados, radiografías y tal. Entonces me salían los dos pulmones perfectos. Dije ‘me timaron’, viví en el engaño muchos años. Una segunda opinión siempre es necesaria”, agregó.

Con información de La República.