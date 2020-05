Mauricio Ochmann revela por qué decidió abandonar “El Chema”

Mauricio Ochmann reveló el motivo que lo orilló a tomar la decisión de abandonar su protagónico en la serie “El Chema”, a pesar de ser uno de sus proyectos más reconocidos en la pantalla chica.

Asegurando que su carrera ha tenido altas y bajas desde que inició, el ahora ex de Aislinn Derbez compartió en entrevista para el programa SNSerio de Multimedios que al darse cuenta del impacto negativo que tenía ese tipo de historias en los niños fue que decidió renunciar a su personaje.

Muchos niños se me acercaban de 5 años hasta 13 años de edad siendo fans del personaje y de estas dos series, lo cual para mí fue un shock y dije esto no es un programa para niños, no es un programa familiar, no es el fútbol para sentarte con toda la familia a ver la serie por el grado de, más allá de la violencia, la temática”.

“Me quedé pensando que el mensaje que yo estaba contando estaba chueco, estaba torcido y que yo ya no quería ser parte de estar idealizando o estar haciendo apología de alguna manera a un narco, o sea mandando el mensaje que es como Robin Hood cuando no es así”, explicó.

Sin embargo, Mauricio subrayó que su adiós a este tipo de personajes no es definitivo. “Esto no quiere decir que en mi carrera ya no vaya a volver a hacer personajes fuertes o maquiavélicos, pero siempre buscando que el mensaje no sea estar idealizando algo que sobre todo es una situación que vivimos como país (México)… y esperando un cambio sin hacer lo que nos corresponde”, remató.