Mauricio Ochmann niega haber consumido Ayahuasca en ritual

Ciudad de México.- Mauricio Ochmann negó rotundamente haber realizado el ritual de la Ayahuasca.

El ritual consiste en tomar una bebida con alucinógenos que produce, entre otros efectos, alteraciones en la percepción y la conciencia.

El actor fue cuestionado por la prensa sobre este rito que en algunos medios se dijo había practicado en días pasados, por lo que sin dudarlo contestó:

“Yo no me meto nada que me evada de la realidad, o sea, obviamente soy espiritual y me gusta mucho como trabajar en mí y eso, pero no le meto nada a mi cuerpo ajeno”.

Mauricio Ochmann en contra de este tipo de rituales

Asimismo, el ex de Aislinn Derbez subrayó que su negativa a este tipo de rituales es por un motivo poderoso. “Por una cuestión muy personal, o sea, yo la verdad es que vivo mi vida desde hace 15 años sin sustancias ni nada”.

Por otra parte, Mauricio aseguró que tanto él como su exesposa han tratado de que su hija Kailani se sienta feliz a pesar de que ellos ya no están juntos y ahora tienen otras parejas.

“Somos una familia muy unida, y siempre vemos por lo mejor para Kai. Kai está muy enterada de todo, lo más importante para ella es ver a su mamá y a su papá contentos”, explicó al respecto.

Finalmente, Ochmann negó tener planes cercanos de matrimonio con su novia Paulina Burrola. “¿Formalizar?... ¡cómo no!, el noviazgo está formal, o sea, luego, luego ya (quieren boda)”, dijo con una gran sonrisa.