Mauricio Ochmann confiesa que todos los días habla con Aislinn Derbez

Ciudad de México.- El actor Mauricio Ochmann dijo tener una buena relación con su ex pareja Aislinn Derbez, quien también es madre de su hija Kailani, así como también tiene buena relación con María José del Valle Prieto con quien tuvo a su hija Lorenza.

Aunque Mauricio tiene varios meses con Paulina Burrola, el actor ha combinado su vida amorosa con la pasada, por el bien de sus hijas y así lo dijo en su encuentro con la prensa en Guadalajara.

Me siento muy agradecido, me siento muy afortunado, estoy como en una etapa de mi vida donde me siento muy pleno, a nivel personal con Pau me siento muy contento, estoy de verdad feliz, viviendo al día, disfrutando mucho, con mis hijas disfrutándolas día a día, creciendo, la verdad es que muy contento”