Mauricio Mejía salió con Juan Osorio para tener un papel en Televisa

CIUDAD DE MÉXICO.- Mauricio Mejía dejó con el ojo cuadrado a sus seguidores de redes sociales luego de confesar que salió con Juan Osorio para que le diera un papel en una telenovela.

Esta revelación la hizo durante una dinámica de “Verdad/Falso” en sus historias de Instagram, donde los internautas podían hacer una afirmación sobre el ex actor y él tendría que contestar si era verdad o mentira.

En una de esas, uno de sus seguidores le preguntó si alguna vez había salido con algún productor de Televisa para hacer una telenovela. La sorpresa de todos fue que, no sólo dijo que eso era verdad, sino que también reveló que se trata del ex de Niurka Marcos.

Verdadero”, respondió Mauricio Mejía. “Con el ex de Niurka. I’m sorry everybody, i’m sorry for you (lo siento todos, lo siento por ustedes)”.