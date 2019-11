Mauricio Mancera aclara que su salida de 'Hoy' no es culpa Andrea Legarreta

CIUDAD DE MÉXICO.- Mauricio Mancera se va del programa Hoy, al menos así lo confirmó él mismo

a través de su cuenta oficial de Twitter.

El conductor señaló que próximamente dejará de formar parte de la producción y dejó en claro que se trataba de una decisión personal, por lo que no tenían que culpar a Andrea Legarreta.

“¡Si me voy de Hoy, pero mi Andrea Legarreta no tiene nada que ver! No empiecen a echarle la culpa a nadie de una decisión personal”, señaló.

Cabe señalar que había rumores que señalaban que Mancera salía por culpa de Legarreta. Todo comenzó durante la sección de ‘El Pilón de Hoy’, donde él afirmó en tono de broma que la actriz era más bajita, a lo que ella respondió fiel a su sentido del humor y dijo: “Cuando el señor salga del programa por favor no me echen la culpa a mí”.

Su comentario hizo que muchos comenzaran a dudar, pero este martes 12 de noviembre, en la misma sección de Chano Jurado, ambos aclararon la situación e incluso Legarreta aclaró que no está de acuerdo con que Mauricio Mancera salga.

“Fue tu culpa, él estaba bromeando diciendo que era chaparrita, pues los dos somos del mismo tamaño y resulta que gracias a esa broma que dijimos que ya se va a ir, pero aparte se va a ir por gusto, por menso además. Ahora resulta que yo soy la que lo voy a correr”, sentenció Andrea Legarreta, a lo que Mancera con una sonrisa bromeó: “Tiene mi gafete en su mano, que otra prueba quieren”.

Cabe señalar que aún se desconoce la verdadera razón de su salida.