Mauricio Islas habla sobre la polémica relación que tuvo con Génesis; una menor de edad

CIUDAD DE MÉXICO.- Mauricio Islas fue recientemente entrevistado por Gustavo Adolfo Infante, con quien decidió hablar sobre la polémica relación que tuvo con Génesis, hija del cantante, José Luis Rodríguez, mejor conocido como "El Puma".

Cabe recordar que el actor mantuvo una relación con la hija del cantante cuando ella era menor de edad por lo que su padre no dudo en proceder legalmente. El escándalo se dio a mediados de 2004.

Islas contó que todo lo sucedido hizo que incluso perdiera las ganas de vivir, pues sentía una gran ”desesperación".

“De repente dije, ya no quiero vivir, no quiero saber nada. Era tanta mi desesperación, que me metí al closet y me encerré. Cuando salí habían pasado siete horas, fue el momento más revelador”, recordó.

Fue en esa época que el también productor asegura que se acercó más a Dios, pues le pedía que le ayudara a resolver la controversia no sin antes hacerse responsable de lo que él hizo.

“Voltee y le dije a Dios: Por favor encárgate de lo que no está en mis manos y te prometo tratar de hacerme responsable de lo mío", comentó.

El actor piensa que tal experiencia le tocó vivirla por algún motivo, pues asegura que la vida le tenía que enseñar una lección.