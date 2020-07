Mauricio Herrera revela desde el hospital cómo pudo contagiarse de Covid-19

Mauricio Herrera rompió el silencio luego de que el pasado fin de semana confirmara que tanto él como su esposa Luhana Gardi se encontraban contagiados de Covid-19.

Desde el nosocomio, el histrión confesó en entrevista para el programa Sale el Sol cómo pudo contagiarse de Covid-19. “Fue un descuido de alguien, mira que te llevan el periódico, no tuvieron la (precaución), hay que limpiarlo, el periódico es muy peligroso, el dinero, hay que lavarlo y asolearlo”.

Mientras su esposa Luhana se encuentra en casa recuperándose, el actor de 86 años fue internado en un hospital debido a las complicaciones en su salud, pero hasta este momento ha respondido muy bien a los cuidados médicos y así lo explicó:

Todo parece que va bien, y esperemos que no pase a mayores… ellos (los médicos) son expertos y me están poniendo todo lo que existe para que se me desinflame un pulmón, ya desinflamado el pulmón puedo seguir respirando, que el problema de aquí es que llegue un momento en que ya no respires”.