Mauricio Clark vuelve a las drogas

Luego de que se viralizara un audio de una llamada telefónica en la que, Mauricio Clark, le pide a un fotógrafo que no divulgue imágenes del incidente, el ex conductor afronta los hechos y acepta su recaída en las drogas.

Así lo aclaró en su cuenta de Twitter, donde explica que se trató de un momento de debilidad provocado por ataques y amenazas de muerte que ha recibido en los últimos días.

Esto será lo único que comparta referente a un audio que están propagando por distintos lugares.



En un momento de debilidad, q no justifico sino hago frente con valentía y dignidad, es de humanos tropezar y más aún cuando existen de por medio tantos ataques y amenazas de muerte. — Mauricio Clark �������� (@clarketo) 29 de junio de 2019

En otra publicación, Clark, afirma que sabe quien es el responsable de difundir dichos audios.

Carlos, fotografo reconocido quien difundió dicho audio, llegué a considerarlo un hermano del mismo dolor, pues siendo parte de la comunidad de Alcohólicos Anónimos (AA), le pedí ayuda en un momento de dolor y fragilidad.



Hoy en misa, lo perdoné y le pedí a Cristo por su vida. pic.twitter.com/5bF65fr6sm — Mauricio Clark �������� (@clarketo) 29 de junio de 2019

En las grabaciones que se publicaron por redes sociales, se escucha a Mauricio explicar que consumió drogas y que fue acosado por fotógrafos que se infiltraron en su casa para obtener imágenes, Clark detalla que su crisis duró cuatro días.

“Ayuda de contención no necesito, ya pasó, fue una crisis y ya pasó, es lo que te decía, una reincidencia (…) la llevaba muy bien, por más que le digas a la gente, no es fácil con todo esto que está pasando y caí, tropecé’’.

El audio finaliza con el ex conductor diciendo que se siente mal por haber recaído.

“No llevo un conteo, pero sí pedí un chi&$#, no quiero ni hacer cuenta, lo que me duele es que estoy traicionando a Cristo y ocupar el dinero que me está dando, después de haberme quedado sin un peso, estarlo ocupando para eso duele”.

El auto proclamado ‘‘exgay’’, ha asegurado que dejó las drogas luego de adentrarse y refugiarse en Dios.