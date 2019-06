Mauricio Clark sí realizará la marcha ex-gay, pero para el siguiente 

CIUDAD DE MÉXICO.- Tal y como hace unas semanas lo había anunciado, Mauricio Clark prepara una marcha ex-gay, pero para el próximo año y pide que no se tergiverse la información y se crea que es una marcha antigay, ya que él no tiene ningún problema con la comunidad LGBTTI.



"Algunos medios de comunicación dijeron que esto es una marcha anti-gay y no, no es así, no tengo en mi mente la bandera gay en todo momento como para pensar en la comunidad siempre. La marcha es de ex-gays, personas que llevaron una vida homosexual y que hoy gracias a Dios ya no y que más allá que hacer una marcha contra el LGBTTTI como muchos piensan es una marcha contra la ideología de género", detalló Clark a EL UNIVERSAL.



El ex conductor de televisión señaló que dicha marcha la planea para el primer trimestre del próximo año y a ella se han sumado diversas asociaciones civiles de diferentes partes del mundo.



Tengo un grupo grande de centroamericanos, sudamericanos, estadounidenses y comunidad española que se están uniendo a esta marcha, es increíble la convocatoria que estamos teniendo. Estamos preparándola con tiempo para hacerla bien, sería en la Ciudad de México y hay diversas asociaciones pro vida que nos están apoyando, explicó.



Quienes al parecer no lo han apoyado son sus excompañeros y amigos del medio artístico, a quienes no guarda rencor, pues dice entenderlos.



A unos días de que se lleve a cabo la edición 2019 de la Marcha del Orgullo LGBTTI en la Ciudad de México, Mauricio dice no estar de acuerdo con ella ya que es un evento de libertinaje más que de lucha social.



"Cuando llevaba una vida homosexual estaba en contra de la marcha del orgullo, el orgullo creo que el homosexual lo debe de basar en ser una persona preparada, estudiada, una persona que beneficia al prójimo, una persona que sea honorable, honesta y educada, eso es un orgullo. Yo marcharía con la comunidad LGBTTI si realmente eso fuera un orgullo, pero el respeto, la dignidad y el valor se lo gana uno mismo", indicó.



Mauricio señaló que lo han tachado como alguien que sólo habla de lo negativo de la comunidad, pero dice que eso es sólo la muestra de lo que las personas ven cuando salen a la calle durante la marcha del orgullo.



"Me acusan de promover el odio hacia los homosexuales, pero esa es una bolita que me quieren echar a mi, pero pregunto, ¿porque la gente piensa que el mundo homosexual es promiscuo, perverso, basado en las drogas, el sexo y el libertinaje? Porque esa misa imagen y esa misma comunidad lo ha hecho ver así, no es posible que en la avenida más importante del país (Paseo de la Reforma) salgan marchando muchos de ellos con el pene de fuera, con las nalgas de fuera, me ha tocado ver que tienen sexo oral en la calle y se escudan en que es el día de su orgullo y que la culpa la tienen las familias que van con su hijos, donde está la tolerancia eso sólo muestra para mi perversión, una vida indigna, una vida basada en el libertinaje, si eso quieren vender se están echando la soga ellos mismos", dijo.



Mientras tanto, Clark dice seguirá poniendo sus posturas en sus redes sociales ya que así como recibe mensajes de odio, también están aquellos que le piden ayuda.

"La marcha que estamos organizando y mi mensaje es para aquellos que estén cansados de llevar la vida que llevan, de decirles que si hay una salida y de los mensajes directos que recibo a diario el 50% son de chavos pidiéndome ayuda, que aceptan que lo que digo es real", añadió.