Mauricio Clark asegura que este año habrá dos enfermedades nuevas provocadas por la comunidad LGBT+

MÉXICO.- Desde que declaró que había dejado de ser homosexual, Mauricio Clark ha dedicado su vida a hablar mal de la comunidad LGBT+, incluso aseguró que pronto habrá dos nuevas enfermedades atribuidas a esta comunidad.

En una reciente entrevista, el conductor reveló cómo la ha estado pasando durante la pandemia, debido a que hace unas semanas se quedó sin trabajo.

“Ha sido complicado porque me quedé sin trabajo, vivo con lo justo y ahorita me la paso encerrado en casa aguantando que me llamen ‘loco’, que me humillen y me ofendan. Pero pese a todo eso, me siento en paz”, mencionó.

Hace unas semanas se informó en varios medios de comunicación que había sido despedido del programa “La bola 6” de Multimedios en Monterrey, por lo que quiso aclarar este hecho.

“no me fui del programa por irresponsable, como se dijo. Aunque era muy difícil transmitir desde casa porque había un retraso tanto de audio como de video, siempre estuve al pendiente. La verdad es que dejé Multimedios porque mis principios y mis creencias eran muy diferentes a los de la empresa”, explicó.

Por otra parte, el periodista asegura que el coronavirus sí existe, sin embargo, afirma que es una “guerra biológica entre países”

Mauricio aseveró que el virus fue creado en Asia para “derribar al nuevo imperio romano”, que según él es Estados Unidos.

Además, alegó que pronto habrá la cura contra el VIH, sin embargo, vendrán otras dos enfermedades mortales.

“Tengo información de que en octubre o noviembre va a ser oficial la vacuna del VIH; pero desgraciadamente van a soltar dos enfermedades letales más que se las van a atribuir a la comunidad lésbico gay”, aseguró.

Con información de Tv Notas.