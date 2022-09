Mauricio Castillo ofrece disculpas a Edy Smol por tuit discriminatorio

CUIDAD DE MÉXICO.-El día de ayer, Mauricio Castillo se burló de Edgar Smolensky Kirchner, mejor conocido como Edy Smol.

Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, invitó a Edy Smol a su oficina, y eso le valió la crítica de Castillo.

Esta foto resume perfectamente la seriedad de tu trabajo @martibatres. Felicidades", escribió en Twitter en referencia a la invitación.

Esto no fue tomado de muy buena manera por la comunidad tuitera, que lo vio como un acto de discriminación por parte del comediante.

Ante las fuertes críticas, Castillo se vio en la necesidad de ofrecer disculpa a Edy este miércoles.

"Estimado @EdySmol me disculpo aquí públicamente por lo que subí en mi mensaje. Nunca tuve la intención de faltarte al respeto ni mucho menos, y ni siquiera tengo ninguna justificación. Reitero mis disculpas. Te mando saludos y todo mi respeto y admiración", detalló el ex compañero de Adal Ramones en Otro Rollo.

Aunque se disculpó, eso no le gustó mucho a la gente de Twitter.

"Avientan la piedra y esconden la mano. Ni borrando el tuit ni pidiendo disculpas se te quita lo castroso y mucho menos lo cobarde", le dijo un usuario.

Por su parte, otra persona señaló: "Estoy segura que Edy va a disculparte para que veas la gran persona que es, si vas a escribir pendjad@s como la de ayer, piénsalo 3 veces y de favor mejor no escribas nada".

Edy Smol escribe en Twitter

"Mauricio Castillo, jamás me he dejado de nadie, en mi casa me enseñaron valores, dignidad y respeto, también a tener la valía de enfrentar a quien de mala fe o inconscientemente pasa encima de la dignidad de los demás, te invito a que respetes al prójimo, tienes hijos, mil gracias".