Mauricio Castillo defiende a Yordi tras crítica de Sasha Sökol

Ciudad de México.- Sasha Sokol conmocionó las redes sociales después de que lanzara una crítica contra Yordi Rosado, en donde señaló que le faltó experiencia cuando entrevistó a Luis de Llano, ya que minimizó el tema del abuso del productor hacia ella cuando eran pareja.

Ante dicho escenario, Mauricio Castillo, quien fue colega de Yordi en ''Otro rollo'', defendió a su compañero en su reciente encuentro con los medios en una conferencia en Ciudad de México.

Yordi hace su trabajo, ¿no?, la responsabilidad de Yordi es hacer bien su trabajo y lo hace muy bien. No tiene ninguna obligación Yordi de ser “empático” como dice, con todo respeto para Sasha, en una declaración tan fuerte como la que hizo Luis de Llano, hablando específicamente de eso, entonces el problema yo creo se tiene que resolver entre Luis de Llano y Sasha, el problema no es Yordi, o si fue más empático, o menos empático o no lo fue, no... La responsabilidad de Yordi fue muy clara, él hace su trabajo tan bien, que logra que estas declaraciones se vuelvan en una cosa muy incendiaria, y que rompa lo perfecto. Yordi hizo su trabajo tan bien que rebasó estos límites y se desborda perfecto, entonces ese tema lo tienen que resolver entre Luis y Sasha, punto. […] Creo que estamos confundiendo la responsabilidad, no se trata de ser empático o no empático no tendría esa responsabilidad”