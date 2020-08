Mau y Ricky lanzan su nuevo sencillo "Papás".

MÉXICO.- Mau y Ricky dieron a conocer este viernes su nuevo tema Papás, como parte de su álbum de estudio, Refresh, trabajo resultado de la cuarentena. “Le ha ayudado mucho a aguantar esta cuarentena y a enfocar lo que querían transmitir”, recuerda Mau sobre el proceso de creación.

Los hermanos venezolanos han continuado con la tendencia de otros artistas y han creado un video sencillo, pero muy divertido, grabado desde su estudio durante la pandemia.

Como lo cuenta el título de su nuevo sencillo, la canción trata sobre el miedo de conocer a los papás de la pareja. Mau y Ricky interpretan los personajes del padre y el novio, lo que hace muy entretenido este vídeo.

Con esta nueva propuesta musical los jóvenes músicos innovan en el sonido poo de los noventa. Se apegaron bastante a sus influencias musicales que han recibido: “Fueron los años en los que empezamos a formarnos como músicos. Lo que escuchamos durante aquella época, que era Eminem, Green Day y este tipo de grupos, lo teníamos un poco olvidado”. Mau y Ricky nos contaban en detalle su proceso creativo durante su entrevista para Los40.

La letra platica distintos episodios que muchos de los jóvenes han vivido al momento de conocer al suegro, “No quiero conocer a tu papá / porque sé que si me conoce me va a matar / Cómo decirle que me muero por ti / Cómo decirle que estás loca por mí”.

Con una década de trayectoria, los hermanos hijos de Ricardo Montaner, se han ganado un lugar dentro del gremio musical con éxitos del genero urbano como "La mala", "mi boca" o "Desconocidos", canciones con las que han alcanzado 12 millones de oyentes mensuales en Spotify.