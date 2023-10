Mattman, el significado de las últimas publicaciones de Matthew Perry en Instagram

INTERNET.- Las últimas publicaciones del icónico actor de "Friends", Matthew Perry, en su cuenta de Instagram han dejado perplejos a sus millones de seguidores y fanáticos de todo el mundo. Tras su reciente fallecimiento, las misteriosas publicaciones que compartió en redes sociales semanas antes de su muerte han generado una ola de incertidumbre y especulación sobre su significado.

La identificación de Matthew Perry con el mundo de los cómics y, en particular, con Batman, se ha destacado como un tema recurrente en sus últimas publicaciones. Su pasión por el Caballero de la Noche ha llamado la atención, sobre todo después de su trágico desenlace. Pero, ¿qué quería decirnos realmente Matthew Perry a través de estas publicaciones? La respuesta a esta pregunta se encuentra en su libro de memorias, "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing."

En su libro, Perry revela que durante muchos años se sintió profundamente identificado con Batman, un personaje que, al igual que él, experimentó una vida marcada por claroscuros y desafíos. Además, Perry se autodenominaba "Mattman" en sus publicaciones, fusionando su nombre con el del icónico héroe enmascarado. Esta conexión no solo se basaba en la lucha contra la oscuridad, sino en su deseo constante de ayudar a los demás, un propósito que dejó una huella imborrable en su vida.

La última publicación de Matthew Perry en Instagram se ha convertido en un inquietante presagio de su trágico fallecimiento. En la imagen, lo vemos relajándose en un jacuzzi, el mismo lugar donde, cinco días después, sería encontrado sin vida por la Policía de Los Ángeles. La publicación incluye una frase que dice:

¿Así que el agua caliente arremolinándose te hace sentir bien? Soy Mattman,"

Un juego de palabras que fusiona su nombre y el del superhéroe, dejando un rastro de nostalgia entre sus seguidores después de conocer su profunda identificación con Batman.

Las publicaciones anteriores a esta incluyeron un video de una habitación con tres pantallas proyectando "The Batman," el símbolo del murciélago en varios escenarios, e incluso una "batiseñal" hecha con luces rojas. En todas estas publicaciones, Perry repetidamente preguntaba si sus seguidores entendían su mensaje, lo que desconcertó a muchos y los hizo pensar que podría tratarse de un enigmático rompecabezas.

El misterio detrás de estas publicaciones ha llevado a muchos a especular sobre si Matthew Perry estaba tratando de transmitir un mensaje subliminal o señales premonitorias sobre su propia muerte. Algunos creen que las publicaciones podrían haber sido un llamado de ayuda encubierto por parte del actor.

Matthew Perry será recordado principalmente por su papel en "Friends," donde interpretó a Chandler Bing en 234 episodios. Su libro de memorias, lanzado en octubre de 2022, arrojó luz sobre sus batallas con el alcoholismo y las adicciones, y su trágico fallecimiento ha dejado un vacío en la industria del entretenimiento y en los corazones de sus seguidores. Las últimas publicaciones de Matthew Perry en Instagram seguirán siendo un enigma, pero su increíble aportación en el mundo del entretenimiento jamás será olvidada.