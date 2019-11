Matthew McConaughey y su encuentro cercano a la muerte

En entrevista concedida a Today Show Australia, Matthew McConaughey habló sobre una experiencia cercana a la muerte que tuvo cuando vivía en Australia. El actor señaló que casi fue mordido por una serpiente marrón, que es una de las serpientes más venenosas de Down Under.

"Cuando estuve aquí, casi pisé una y debería haber sido mordido", comenzó Matthew. "Sí, estaba regresando al cobertizo de atrás en la casa de un amigo en Waterville y pisé algo. Estaba un poco oscuro y justo cuando lo abrí, vi que me atravesó las piernas y me dio un poco de susto. Y entonces mi amigo se acercó y la atraparon y dijeron: 'Esa es una serpiente marrón, amigo. Eso realmente podría haber sido un asco".

A pesar de ser casi mordido por el reptil mortal, el ganador del Oscar dijo que sigue siendo su animal australiano favorito: "Ese es mi animal favorito porque no me mordió".

Por otro lado, como hombre de la naturaleza, Matthew también habló sobre su reciente colaboración con la marca de licores Wild Turkey para poner en marcha su iniciativa "With Thanks", que está avanzando en la protección del medio ambiente mediante la reconexión de las personas con la naturaleza. La estrella del Dallas Buyer's Club ayudó a diseñar una cabaña ecológica, llamada "The Reserve", en Sydney, que estará disponible para alquilar por $150 dólares por noche a partir de diciembre.

Este esfuerzo no solo ayudará a las personas a desconectarse de la red, sino que también beneficiará a la Fundación para Parques Nacionales y Vida Silvestre y sus esfuerzos para proteger la vida silvestre de Australia. Un porcentaje de los ingresos de la cabina se donará a la organización no gubernamental.